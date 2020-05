AET boucle son premier exercice dans le vert depuis cinq ans

Monte Carasso (awp) - Azienda Elettrica Ticinese (AET) a terminé 2019 dans les chiffres noirs, après quatre années de pertes successives. L'énergéticien tessinois se garde cependant de tout excès d'optimisme au vu des conséquences attendues de la crise sanitaire, et de la chute des prix de gros de l'électricité.

Au cours de l'exercice sous revue, AET a vu sa production hydro-électrique, dopée par les abondantes précipitations printannières et automnales, pour un total de 1086 Gigawattheures (GWh), soit 15% de plus que la moyenne pluriannuelle. La part de production des installations dans lesquelles l'entreprise détient une participation a également augmenté (+12,5%) à 675 GWh.

Le chiffre d'affaires consolidé du groupe a bondi de 17% à 1,02 milliard de francs suisses. L'impact de la chute des prix de gros de l'électricité en 2019 a pu être compensé par la hausse de la production et les ventes anticipées, précise la société lundi dans un communiqué.

Malgré un gonflement des charges d'exploitation qui ont dépassé la barre du milliard de francs suisses (+13%), le résultat opérationnel est positif à 16 millions de francs suisses, après une perte de 15 millions un an plus tôt, ce qui a permis à l'entreprise de boucler l'exercice sur un bénéfice net après minoritaires de 9 (-2) millions de francs suisses.

L'état d'urgence décrété en mars au Tessin s'est soldé par une baisse de 20% de la consommation - avec des pics de 30% - et une forte diminution des prix, relève la direction d'AET. Et d'ajouter que "l'impact économique sur l'ensemble de 2020 dépendra de la reprise des prix et de la consommation au cours du second semestre".

L'année en cours devrait également voir la mise en service en automne du parc éolien du Gothard. La première phase du chantier s'est conclue en octobre dernier avec la pose des fondations sur lesquelles seront montées les cinq turbines de l'installation.

