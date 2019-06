AET réduit ses pertes et frôle la rentabilité en 2018

Zurich (awp) - Azienda elettrica ticinese (AET) a bouclé 2018 sur une perte nette de 2 millions de francs suisses, contre -13 millions un an plus tôt. Les recettes sont restées quasiment stables et le déficit opérationnel a pu être réduit de près d'un quart, pouvait-on lire mardi sur le site du groupe énergétique tessinois.

L'entreprise a tiré profit du redressement des prix de l'énergie sur le marché de gros. Par rapport à 2017, ceux-ci ont grimpé de 30% en Allemagne, de 12% en France et de 14% en Italie et en Suisse, a indiqué dans sa présentation le président du conseil d'administration Giovanni Leonardi.

Pendant l'année sous revue, AET a réalisé un chiffre d'affaires de 871 millions de francs suisses. Les chutes de neige pendant l'hiver 2017/18 ainsi que les précipitations abondantes ont porté la production annuelle des installations hydro-électriques d'AET à 940 Gigawattheures (GWh), en hausse de 22% sur un an, mais en ligne avec la moyenne pluriannuelle.

Le résultat d'exploitation est resté dans le rouge à -15 millions, malgré la baisse de 4 millions des charges, mais toutefois en nette amélioration par rapport à la perte de 19 millions essuyée un an plus tôt.

Grâce aux résultats des participations (7 millions) et à des apports extraordinaires (12 millions) au nombre desquels figure pour la première fois la prime de marché en faveur de la production hydro-électrique versée par la Confédération, le résultat net est ressorti presque à l'équilibre.

L'énergéticien tessinois laisse derrière lui quatre ans de pertes financières dues à "la crise des prix de l'énergie électrique qui a affecté l'ensemble du secteur européen" et vise un retour aux bénéfices dès 2019.

En référence à l'imminente ouverture complète du marché, la direction d'AET avertit que cette dernière aura "d'importantes répercussions sur l'ensemble des entreprises de la branche", et que l'évolution du modèle de production en Europe se traduira par une détérioration de la sécurité de l'approvisionnement.

