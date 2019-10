AEW Ciloger acquiert le retail park 14ème avenue à Herblay

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

AEW Ciloger annonce l’acquisition du retail park d’Herblay « 14ème avenue » pour le compte de ses SCPI d’immobilier d’entreprise Actipierre Europe et Atout Pierre Diversification, auprès d’Altarea Cogedim. Le retail park, livré en 2002, est situé sur la Patte d’Oie d’Herblay, 1er pôle commercial de périphérie en Île-de-France, solidement établi et largement dominant sur sa large zone de chalandise avec plus de deux millions d’habitants à moins de 20 minutes.