AEW Ciloger réalise son premier investissement commerce aux Pays-Bas

AEW Ciloger a annoncé l’acquisition, pour le compte de la SCPI Actipierre Europe, du centre commercial Arena situé dans le centre-ville de s-Hertogenbosch aux Pays-Bas, auprès d’Aberdeen Standard Investments. Cette acquisition marque le premier investissement commerce d’AEW aux Pays-Bas. L’actif est situé à proximité du centre historique s-Hertogenbosch et développe une surface d’environ 8 200 mètres carrés avec un taux d’occupation de 95%. Les locataires sont notamment Albert Hein, H&M et New Yorker, ainsi que le restaurant La Place.Par ailleurs, le centre commercial est situé au-dessus de l'un des principaux parkings du coeur de ville historique.Actipierre Europe est une SCPI à capital variable gérée par AEW Ciloger et éligible sur des contrats d'assurance vie. La SCPI investi exclusivement en immobilier commercial en France et en zone euro.