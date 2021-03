AEW a signé 8 baux ces derniers mois portant sur un total de plus de 20 000m2 sur la Tour Initiale 16/03/2021 | 16:00 Envoyer par e-mail :

AEW a annoncé la signature de huit baux ces derniers mois portant sur un total de plus de 20 000 mètres carrés sur la Tour Initiale, à la Défense. Dans le détail, AEW a signé 7 baux avec les sociétés TCS, Sacem, EPC, Larsen & Toubro, Finaxys, Planet Payment et Partenor pour un total de 13 700 métres carrés ainsi que le renouvellement du bail Tarkett pour 6 ans ferme sur 6 200 mètres carrés. Ce sont ainsi près de 20 000 mètres carrés qui ont été transactés ces derniers mois, dans un contexte de marché particulièrement compliqué.



La Tour Initiale développe une surface de plus de 30 000 mètres carrés de bureaux gérée par AEW dans le cadre d'un mandat confié à AEW par trois investisseurs institutionnels français : Crédit Agricole Assurances, Icade et Société Générale Assurances.





