AEW acquiert « FrankenQuai », un immeuble de bureaux à Hambourg

AEW, l’un des leaders mondiaux du conseil en investissement et de la gestion d’actifs immobiliers, annonce l’acquisition de FrankenQuai, un immeuble de bureaux situés à Hambourg. L’actif a été acquis pour le compte de fonds gérés par AEW Patrimoine et notamment la SCPI AEW Diversification Allemagne. Situé dans le quartier d’affaires « City South » à Hambourg, la propriété bénéficie d’un emplacement attractif dans la seconde ville d’Allemagne. Dominant le Mittelkanal, l’actif offre une excellente connectivité à seulement une demi-heure de la gare et de l’aéroport international.



Construit en 2009, FrankenQuai est un immeuble de bureaux de huit étages, comprenant quatre sections avec accès individuel et un parking souterrain commun. L'immeuble développe 18 000 m² de surface locative et un total de 198 places de stationnement, parking souterrain et cour intérieure incluse.



Conçu par Niederberghaus & Partner, cet immeuble remarquable offre des espaces de bureaux modernes, jouissants d'une vue dégagée et apaisée et dont le plan flexible permet une adaptation fine des besoins des utilisateurs. Le bâtiment est actuellement loué à 90% à 13 occupants bénéficiant de bonnes qualités de signature. Les locaux vacants sont en cours de commercialisation.



Matthieu Samaran, Transaction Manager Allemagne, commente : " FrankenQuai représente une belle opportunité d'acquisition avec des bureaux hautement flexibles, modernes et durables, dans une localisation bureaux établie bénéficiant d'une dynamique positive sur le marché de l'immobilier d'entreprise hambourgeois, et offre l'opportunité d'augmenter le revenu locatif par la mise à disposition des espaces restants. "



Antoine Barbier, Directeur AEW Patrimoine, ajoute : " Cette acquisition témoigne de notre capacité à concrétiser rapidement des opérations attractives au cœur des principaux marchés allemands, et ce, dans un environnement de marché immobilier et financier changeant. Elle permet ainsi de poursuivre notre stratégie de diversification auprès de plusieurs SCPI gérées par AEW Patrimoine et d'ancrer significativement l'implantation de la nouvelle SCPI AEW Diversification Allemagne dans la seconde plus grande ville du pays. "