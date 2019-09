Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

AEW, mandatée par l’Etablissement de Retraite Additionnelle de la Fonction Publique (l’ERAFP), a annoncé l’acquisition en VEFA du projet immobilier tertiaire OPEN’R auprès d’ADIM Nord-Picardie. L’actif est situé à Villeneuve d’Ascq, au cœur de la Métropole Européenne de Lille (MEL). En plus de la certification BREEAM Excellent, avec l’installation de panneaux photovoltaïques, Open’R vise aussi à sa livraison le label E3 BEPOS Effinergie 2017.L'actif, conçu par l'Agence MAES Paris et développé par ADIM Nord-Picardie (filiale de développement immobilier de VINCI Construction France) en partenariat avec AEW, se compose de 3 bâtiments indépendants qui s'élèvent sur 7 étages pour une surface totale de 17 486 mètres carrés à usage de bureaux.L'ensemble immobilier sera agencé en espaces collaboratifs, adaptés aux nouveaux usages de travail souhaités par le futur locataire Mobivia (leader européen de l'entretien et de l'équipement de véhicules avec ses réseaux Norauto, A.T.U, Midas et Carter-Cash) qui y installera son siège dès le second semestre 2021 dans le cadre d'un bail de 9 ans ferme.