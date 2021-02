AEW a annoncé l’acquisition, auprès d’un groupe privé, d’un immeuble résidentiel situé 2 rue Condé sur Noireau à Vincennes dans le Val-de-Marne pour le compte de son Fonds Residys. Le montant de la transaction n’a été dévoilé. Il s’agit d’un immeuble haussmannien mixte élevé en R+6 qui développe une surface totale de 1 308 mètres carrés. L’actif dispose d’un commerce en pied d’immeuble occupé par une agence immobilière ORPI et d’un local commercial loué à une profession paramédicale.



" Idéalement situé dans le centre-ville de Vincennes, l'immeuble bénéficie de la proximité de nombreux services et commerces ", a précisé AEW.



Pour rappel, Residys est un fonds qui déploie une stratégie constitué d'un portefeuille diversifié composé d'actifs résidentiels de l'ordre de 20 à 30%, des actifs en VEFA de l'ordre de 40 à 60% et des résidences services senior de l'ordre de 20 à 30%.



Le Fonds vise à offrir aux investisseurs un revenu stable sur le long terme. Le Fonds est toujours en phase de croissance avec un patrimoine de plus de 500 millions d'euros et une capacité d'investissement résiduelle de l'ordre de 200 millions d'euros.