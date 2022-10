AEW finalise l'acquisition d'un retail park pour ses SCPI Actipierre Europe et Pierre Plus 17/10/2022 | 10:10 Envoyer par e-mail :

Nom : Prénom : Votre adresse e-mail * : Adresses e-mail des destinataires * : (Vous pouvez saisir plusieurs adresses mails en les séparant par des points virgules) Message personnel : * Champs obligatoires AEW finalise l'acquisition auprès de Real IS d'un retail park pour le compte des SCPI Actipierre Europe et Pierre Plus. Situé au sein de la zone d'activité commerciale (ZAC) de La Croix Blanche à Sainte Geneviève-des-Bois dans l'Essonne, l'actif développe une surface locative de 8 406 m² et inclut 238 places de parking. La ZAC de La Croix Blanche a été construite en 2001. Première zone commerciale du sud de Paris et troisième d'Ile-de-France, l'actif est loué à 6 locataires : Stokomani, Basic Fit, ChaussExpo, C&A, La Halle et ID Mobilier.



Il est idéalement situé à côté de l'entrée Est et dessert via l'A6 et l'A10 Paris en seulement 25 minutes.



Arsène Marques, co-directeur des fonds d'AEW Patrimoine déclare : " Cette acquisition, réalisée à parité entre les deux SCPI, permet de renforcer leur présence sur le site de la Croix Blanche à Sainte Geneviève-des-Bois qui représente l'une des zones commerciales majeures en Ile de France avec plus de 700 000 m² de surfaces commerciales et la présence de plus de 200 enseignes. L'acquisition réalisée à des conditions relutives des performances historiques des deux SCPI consolide la présence d'Actipierre Europe et Pierre Plus sur cette zone, et accroit leur exposition aux enseignes nationales et internationales. "



Les patrimoines d'Actipierre Europe et Pierre Plus, constitués principalement d'actifs de commerces, sont localisés sur 285 sites répartis sur 5 pays européens, pour une superficie totale avoisinant les 500 000 m². Avec une répartition sur les centres commerciaux de 16%, AEW renforce la diversification de ses actifs tout en privilégiant des performances et une activité durable.











© AOF 2022