AEW loue près de 8 400 mètres carrés de la Tour W

AEW, investisseur et asset manager immobilier pour compte de tiers, annonce la commercialisation de 25 % de la Tour W à Paris La Défense au cours de ces dernières semaines ce qui porte son taux d’occupation total à près de 95%. La société a acquis la Tour W en 2008 pour le compte d’un Fonds paneuropéen. Début 2018, AEW a déployé une nouvelle stratégie d’asset management pour dynamiser la location des surfaces vacantes au sein de cet ensemble de 37 000 mètres carrés situé près du centre commercial des Quatre Temps.Cette Tour de bureaux restructurée, rénovée entre 2014 et 2016 et certifiée HQE Exploitation, affichait, après le départ d'un locataire qui occupait 14 000 m² de la Tour fin 2016, un taux d'occupation à 53 %.Pour accroître son attractivité, AEW a fondé sa démarche sur trois axes : une valorisation des espaces intérieurs; l'intégration de services premium (espace de co-working, cafétéria, espace bien-être, fitness…) et une stratégie de commercialisation opportuniste sur la division des étages. Celle-ci a pour but d'attirer une nouvelle classe d'utilisateurs, en proposant des surfaces à partir de 300 mètres carrés,et dynamique en permettant à l'ensemble des agents d'apporter leur expertise avec la mise en place de mandats simples.