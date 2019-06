AEW nomme une Directrice des Ressources Humaines Europe

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

AEW a le plaisir d’annoncer la nomination de Claire Pilard en tant que Directrice des Ressources Humaines Europe. Elle sera basée à Paris et reportera à Rob Wilkinson, Directeur Général Europe.Titulaire d'un Master en Développement des Ressources Humaines et en Communication du Celsa – Paris IV Sorbonne, Claire Pilard dispose d'une expérience significative en Ressources Humaines. Elle était, précédemment, HR Business Partner chez AXA Investment Managers, en charge de la Division Immobilier pour la France et le Benelux. Avant de rejoindre AXA, Claire travaillait à Paris dans la division RH chez Chubb, précédemment ACE avant de fusionner avec Chubb en 2016.