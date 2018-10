AEW rachète un nouvel actif en Italie pour 22 millions d'euros

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

AEW annonce l’acquisition d’un actif commerce prime situé dans l’artère commerciale principale en centre-ville de Rome pour le compte du Fonds City Retail. L’investissement s’élève à 22 millions d'euros et marque la seconde acquisition à Rome et la quatrième pour le Fonds en Italie, où le volume d’investissement du Fonds dépasse à présent les 100 millions d'euros sur ce marché.L'actif, situé dans la prestigieuse Via del Corso, a été acquis auprès d'un vendeur privé. Précédemment occupé par H&M, l'actif développe une surface de 875 métres carrés d'espaces commerce répartis sur 5 étages. Il est actuellement vacant et offre un potentiel significatif d'asset management.Via del Corso attire une fréquentation élevée avec plus de 35,8 millions de visiteurs par an. Elle est l'une des artères commerçantes principales qui s'étend sur 1,5km de la Piazzia del Popolo à la Piazza Venezia, une avenue historique avec ses rues étroites et ses petits squares.Le Fonds Europe City Retail vise des actifs de qualité, offrant des revenus stables et situés dans des localisations prime dans les capitales Européennes et leurs principales villes régionales. Avec cette dernière acquisition en Italie, le portefeuille du Fonds détient à présent 12 actifs dans 8 villes y compris Rome, Madrid, Paris, Milan, Dublin et Helsinki pour un volume d'investissement d'environ 520 millions d'euros.