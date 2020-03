AEW: une nomination pour sa division institutionnelle en France

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2020 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

AEW a annoncé la nomination de Julien Casanova « Head of Office Asset Management » pour sa division institutionnelle en France. Julien sera basé à Paris et reportera à Xavier de Saqui de Sannes, Head of Asset Management division institutionnelle en France. A ce poste, Julien aura pour principale mission de diriger l’équipe d’asset management en charge de l’élaboration puis de la mise en œuvre des stratégies immobilières sur les portefeuilles bureaux qu’AEW gère pour le compte de ses clients institutionnels.Cette équipe est notamment responsable de la commercialisation locative, de la supervision des restructurations et rénovations et de l'arbitrage des actifs.Julien Casanova rejoint AEW avec une expérience de 14 ans en développement, repositionnement et gestion d'actifs immobiliers notamment chez Icamap Advisory France en tant que Head of Development & Asset Management, chez LaSalle Investment Management France en tant que Development Director & Director Asset Management ou encore chez JLL France où il était National Director of Project & Development Service Department.