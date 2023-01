AFF/BNS: La Confédération rouvre les 0,5%/2030, 0,25%/2035 et 4%/2049

Zurich (awp) - La Confédération a rouvert selon un communiqué mardi de l'Administration fédérale des finances (AFF) et la Banque nationale suisse (BNS) un emprunt aux conditions suivantes:

Taux d'intérêt: 0,50% Maturité: 27.05.2030 Montant: sera fixé après la clôture de la souscription. Date de souscription: 11.01.2023 Libération: 25.01.2023 No ISIN: Prov.: CH0557778682 Fongible avec no ISIN: CH0224397171 Tranche propre: aucune Taux d'intérêt: 0,250% Maturité: 23.06.2035 Montant: sera fixé après la clôture de la souscription. Date de souscription: 11.01.2023 Libération: 25.01.2023 No ISIN: Prov.: CH0557778690 Fongible avec no ISIN: CH0557778310 Tranche propre: aucune Taux d'intérêt: 4,00% Maturité: 06.01.2049 Montant: sera fixé après la clôture de la souscription. Date de souscription: 11.01.2023 Libération: 25.01.2023 No ISIN: Prov.: CH0557778708 Fongible avec no ISIN: CH0009755197 Tranche propre: aucune

