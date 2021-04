AFFLUENT MEDICAL franchit la première étape de son IPO

Affluent Medical, medtech française spécialisée dans les prothèses médicales innovantes pour traiter l'incontinence urinaire et l'insuffisance mitrale cardiaque, a reçu l'approbation de son document d'enregistrement par l'AMF. L'approbation de ce document d'enregistrement constitue la première étape du projet d'introduction en bourse d'Affluent Medical sur le marché réglementé d'Euronext Paris, sous réserve des conditions de marché et de l'approbation par l'AMF du prospectus relatif à l'opération.



Le portefeuille de produits d'Affluent Medical comporte aujourd'hui 3 prothèses et une technologie innovantes protégées par 31 familles de brevets sur l'ensemble de ses marchés cibles.



Artus : le premier sphincter artificiel activable par le patient avec une télécommande, pour le traitement de l'incontinence urinaire modérée à sévère chez les hommes et chez les femmes.



Kalios : la seule prothèse pour la réparation de la valvecardiaquemitrale, qui permet de multiples réajustements post-opératoires par voie trans cathéter sans anesthésie générale.



Epygon : la seule bioprothèse cardiaque physiologique, mimantla valve mitrale native et les flux sanguins,et implantable par voie mini-invasive,sans opération à "cœur ouvert".



Des premières étapes de développement ont été franchies pour ces trois produits avec des investissements majeurs réalisés et des résultats pré-cliniques et cliniques positifs déjà obtenus.



Par ailleurs, Affluent Medical développe une technologie innovante, Kardiozis, qui exploite les propriétés des fibres thrombogènes pour traiter l'anévrisme de l'aorte abdominale,en assurant une embolisation permettant de réduire les risques de rupture d'anévrisme.



Affluent Medical est en cours de discussion avec plusieurs acteurs majeurs du secteur pour conclure un accord de partenariat en vue de développer des endoprothèses intégrant cette technologie, sur un marché estimé à 1,7 milliard de dollars.