AFG : Eric Pinon réélu pour trois ans à la présidence

Le Conseil d’administration du 4 juin 2019 a réélu Eric Pinon à la Présidence de l’AFG pour un mandat de trois ans. Il sera entouré de Philippe Setbon, dont le mandat de vice-président est reconduit, et de Matthieu Duncan nommé vice-président. Le président souhaitant poursuivre son engagement en faveur de l’éducation des investisseurs, Philippe Setbon se consacrera plus particulièrement aux réflexions sur les solutions d’épargne et l’investissement responsable et Matthieu Duncan animera l’action de l'Association Française de la Gestion financière aux plans européen et international.Eric Pinon est Senior Advisor à La Financière de l'Echiquier (LFDE) depuis novembre 2017.