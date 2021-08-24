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AFGHANISTAN-LE G7, ET LA FRANCE EN PARTICULIER, ONT MIS AU RANG DE PRIORITÉ QUE LES LIENS ENTRE LES TALIBAN ET LES ORGANISATIONS TERRORISTES SOIENT TOTALEMENT ROMPUS ET QUE LE POUVOIR TALIBAN SOIT ENGAGÉ DANS LA LUTTE CONTRE LE TERRORISME--ELYSÉE

24/08/2021 | 18:56
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AFGHANISTAN-LE G7, ET LA FRANCE EN PARTICULIER, ONT MIS AU RANG DE PRIORITÉ QUE LES LIENS ENTRE LES TALIBAN ET LES ORGANISATIONS TERRORISTES SOIENT TOTALEMENT ROMPUS ET QUE LE POUVOIR TALIBAN SOIT ENGAGÉ DANS LA LUTTE CONTRE LE TERRORISME--ELYSÉE


© Reuters 2021
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