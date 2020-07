AFMA : CP indicateurs du 1er trimestre 2020

Chiffre d'affaires HT ( e n K M A D ) T1 - 2020 T1 - 2019 Evolution %

Consolidé

Social

6 2 4 5 2 5 4 9 8 7

6 0

6 4 6

3 %

5 2 0 9 7

6 %

L e g r o u p e A F M A r é a lis e à f in M a r s 2 0 2 0 u nc h if f r e d ' a f f a ir e s c o n s o lid é

d e

6 2 . 4 5 2

K D Hc o n t r e

6 0 . 6 4 6 K D H a u t i t r e d e l a m ê m e p é r i o d e 2 0 1 9 s o i t u n e h a u s s e d e 3 % .

L e c h if f r e d ' a f f a ir e s s o c ia l d ' A F M A S A a t t e in t u n s o i t u n e a u g m e n t a t i o n d e 6 % p a r r a p p o r t à la m

m ê m

o n t a n t d e 5 4 . 9 8 7 K D H e p é r io d e d e 2 0 1 9 .

c o n t r e

5 2 . 0 9 7 K D HL e s i n v e s t i s s e m c o n t r e 4 8 5 K D He n t s r é a l i s é s p a r l e g r o u p e A F M A à fin M a r s 2 0 1 9 .

à f inMa r s 2 0 2 0

s ' é lè v e n t à

1 . 0 7 2 K D HL ' e n d e t t e m e n t n e t f in a n c ie r d u g r o u p e A F M A 2 0 2 0 c o n t r e 1 5 . 5 7 9 K D H à f in D é c e m b r e 2 0 1 9 .

s ' é t a b lit à - 1 5

9 6 3

K D H

( e x c é d e n t ) à

f inMa r s

PÉRIMÈTRE DE CONSOLIDATION

L e s s o c ié t é s d a n s le s q u e lle s A F M A e x e r c e d ir e c t e m e n t o u in d ir e c t e m s o n t c o n s o l i d é e s p a r i n t é g r a t i o n g l o b a l e .

e n t u nc o n t r ô lee x c lu s ifL e p é r im è t r e d e c o n s o lid a t io n n ' a s u b i a u c u n e v a r ia t io n p a r r a p p o r t à D é c e m b r e 2 0 1 9 .

FAITS MARQUANTS

L ' é c o n o m ie n a t io n a le e t m o n d ia le s e r a im p a c t é e p a r le s e ffe t s d e la p a n d é m ie C O V ID 1 9 . N o u s é t u d io n s a c t u e lle m e n t l ' in c id e n c e d e c e t t e c r i s e s u r n o t r e a c t i v i t é . A d a t e d ' a u jo u r d ' h u i n o u s n e s o m m e s p a s e n m e s u r e d e c h if f r e r c e t im p a c t .

D a n s c e c o n t e x t e , A F M A a m o b i l i s é s o n p e r s o n n e l p o u r c o n t i n u e r à s e r v i r t é l é t r a v a i l e t e n p r é s e n c e p a r t i e l l e s u r s e s s i t e s .

s e sc lie n t se n