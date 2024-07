Les shillings kenyan et ougandais devraient rester stables face au dollar dans la semaine à venir, tandis que le cedi ghanéen et le kwacha zambien devraient s'affaiblir et que le naira nigérian pourrait se renforcer, selon les cambistes.

KENYA

Le shilling kenyan devrait rester stable, les ventes de dollars de la banque centrale aidant à amortir toute demande de dollars, en particulier de la part des investisseurs étrangers.

Les banques commerciales ont coté le shilling à 132,50/133,50 pour un dollar, comparé au taux de clôture de jeudi dernier de 131,00/132,00.

OUGANDA

Le shilling ougandais se négocie dans une fourchette stable, aidé par les entrées de fonds de fin de mois des organismes de bienfaisance et de certains exportateurs de matières premières, selon les traders.

Les banques commerciales ont coté le shilling à 3,732/3,742, comparé à la clôture de jeudi dernier de 3,690/3,700.

"Comme il s'agit des derniers jours du mois, nous nous attendons aux entrées habituelles des ONG (organisations non gouvernementales) et aussi des exportateurs de café et d'autres produits de base", a déclaré un négociant en devises indépendant à Kampala, la capitale.

Les ONG reçoivent généralement leurs dons en devises fortes et en convertissent une partie à la fin de chaque mois pour faire face aux dépenses mensuelles telles que les salaires et autres.

Le cambiste a déclaré que le shilling s'échangerait probablement entre 3 700 et 3 740 contre le dollar au cours de la semaine à venir.

NIGERIA

Le naira nigérian pourrait se renforcer au cours de la semaine prochaine, grâce à l'intervention de la banque centrale et à l'amélioration des entrées de dollars des investisseurs étrangers lors d'une vente aux enchères de bons du Trésor.

Les données du LSEG ont montré que le naira était coté à 1 536 pour un dollar sur le marché officiel jeudi, comparé à environ 1 620 il y a une semaine. L'unité s'est vendue à environ 1 595 sur le marché parallèle jeudi.

La semaine dernière, la banque centrale a vendu 106,5 millions de dollars à 29 négociants autorisés à un prix compris entre 1 498 nairas et 1 530 nairas pour commencer une vente régulière de devises afin de réduire la pression de la demande.

"Avec le retour de la vente régulière de dollars de la banque centrale aux banques et aux opérateurs de bureau de change, la liquidité va s'améliorer et cela se traduira par un renforcement du naira dans les semaines à venir", a déclaré un trader.

GHANA

Le cedi ghanéen devrait baisser la semaine prochaine en raison de la demande persistante de dollars de la part des entreprises locales dans les secteurs de l'industrie manufacturière et des télécommunications.

Les données du LSEG ont montré que le cedi s'échangeait à 15,45 pour un dollar jeudi, comparé à 15,40 à la clôture de jeudi dernier.

"L'unité locale est restée en retrait cette semaine. La demande des entreprises locales a commencé à augmenter, contribuant à la faiblesse du cedi au cours de la semaine", a déclaré Sedem Dornoo, négociant principal à l'Absa Bank Ghana.

ZAMBIE

Le kwacha devrait rester sous pression face au dollar la semaine prochaine en raison de la demande croissante de devises fortes de la part des importateurs dans un contexte de faible offre.

Jeudi, la monnaie du deuxième plus grand producteur de cuivre d'Afrique était cotée à 26,05 pour un dollar, contre 25,45 il y a une semaine.

"L'unité locale devrait continuer à faire face à des vents contraires face à la devise forte si la demande persiste", a déclaré la Zambia National Commercial Bank dans une note.