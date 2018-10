AG3i : au salon Industria 2018

Fidèle à notre rôle de partenaire des industries, nous serons présents cette année à nouveau au salon Industria.

Venez nous rencontrez sur notre stand pour découvrir l'ensemble de notre offre de services. À bientôt !

Demandez votre badge gratuit en suivant ce lien: https://www.weezevent.com/forum-industria-mediterranee-2018-badge-visiteur

Présentation du salon Industria

Organisé depuis 2002 par l'APPIM, la CCI NICE COTE D'AZUR et l'UIMM 06, Industria est devenu au fil des éditions, l'événement de référence qui réunit en un seul et même lieu l'ensemble des acteurs industriels. Ce rassemblement fédère l'ensemble de l'écosystème industriel du territoire.

Salon à la fois haute de gamme et convivial, Industria a pour but de promouvoir les savoir-faire industriels, de valoriser l'attractivité des métiers industriels en leur offrant une visibilité optimale.