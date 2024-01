Fin de série à Wall Street

Les marchés actions américains ont échoué à enquiller une dixième semaine de gains. L'année 2024 commence donc en baisse, à Wall Street comme ailleurs, après un rallye haussier effréné qui avait débuté le 30 octobre. Pour démarrer la semaine, on fait un point général sur les banques centrales, toujours elles, la politique aux Etats-Unis, en Chine et à Taïwan et sur les dernières actualités du marché : les premiers résultats d'entreprises, la rechute de Boeing et le début de semaine poussif en Asie.