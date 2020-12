AGF annonce les distributions estimées en espèces pour les FNB AGF

TORONTO, 21 déc. 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Placements AGF Inc. (AGF) a annoncé aujourd’hui les distributions estimées en espèces de décembre 2020, pour les FNB AGF inscrits à la Bourse de Toronto ou à la NEO Bourse. Les porteurs de parts de FNB AGF, inscrits au 31 décembre 2020, recevront les distributions en espèces payables, pour chaque FNB AGF concerné, le 8 janvier 2021.



AGF devrait publier, vers le 30 décembre 2020, un communiqué de presse déclarant les montants définitifs des distributions en espèces, qui pourraient différer des montants estimés et indiqués ci-dessous.

Généralement, il est à prévoir que le montant estimé d’une distribution « par part » augmentera si le nombre net de parts de FNB AGF en circulation diminue entre le 21 décembre 2020 et le 30 décembre 2020; ce montant pourrait aussi changer pour d’autres raisons imprévues.

Détails concernant les montants estimés des distributions en espèces « par part » :

Nom du fonds

Symbole au téléscripteur Bourse Distribution estimée en espèces par part ($) FNB Obligations Occasions mondiales AGF AGLB NEO Bourse 0,110375 FNB Actions mondiales Croissance durable AGF AGSG NEO Bourse – FNB Actions canadiennes AGFiQ (anciennement, FNB Actions canadiennes de base optimisées AGFiQ) QCD Bourse de Toronto 0,887189 FNB Actions des marchés émergents AGFiQ (anciennement, FNB Actions de base optimisées des marchés émergents AGFiQ) QEM Bourse de Toronto 0,595427 Portefeuille FNB équilibré mondial AGFiQ (anciennement, FNB Répartition multicatégorie AGFiQ) QMA Bourse de Toronto 0,483973

FNB Actions mondiales Facteurs ESG AGFiQ (anciennement, FNB Actions mondiales optimisées Facteurs ESG AGFiQ) QEF NEO Bourse 0,354681 Portefeuille FNB mondial de revenu AGFiQ (anciennement, FNB Répartition multicatégorie de revenu AGFiQ) QMY Bourse de Toronto 0,348936 FNB Actions mondiales Infrastructures AGFiQ (anciennement, FNB Actions mondiales optimisées Infrastructures AGFiQ) QIF NEO Bourse 0,183744 FNB Obligations mondiales Multisecteurs AGFiQ (anciennement, FNB Obligations mondiales de base optimisées Multisecteurs AGFiQ) QGB NEO Bourse 0,197308 FNB Actions internationales AGFiQ (anciennement, FNB Actions internationales de base optimisées AGFiQ) QIE Bourse de Toronto 0,458246 FNB Actions américaines AGFiQ (anciennement, FNB Actions américaines de base optimisées AGFiQ) QUS Bourse de Toronto 0,400914 FNB neutre au marché Anti-bêta É.-U. – couv. $CAN AGFiQ QBTL Bourse de Toronto 1,267754



Les renseignements contenus dans la présente n’ont pas pour but de fournir des conseils de nature juridique, comptable, fiscale ou financière, ni des conseils se rapportant à l’investissement ou à tout autre sujet et ne devraient pas être considérés comme étant de tels conseils. Des commissions, des frais de gestion et d’autres frais peuvent être reliés à un fonds négocié en bourse (FNB). Veuillez lire le prospectus ou les documents « Aperçu du FNB » pertinents avant d’investir. Les FNB ne sont pas garantis, leur valeur change fréquemment et le rendement antérieur ne se reproduira pas nécessairement. Les parts de FNB s’achètent et se vendent au cours du marché à la bourse et les frais de courtage réduisent leurs rendements.

Au sujet de La Société de Gestion AGF Limitée

Fondée en 1957, La Société de Gestion AGF Limitée (AGF) est une société indépendante de gestion de placements diversifiés à l’échelle mondiale. AGF apporte de la discipline en offrant l’excellence en matière de gestion de placements par l’entremise de ses volets axés sur des activités fondamentales et quantitatives de même que sur des actifs non traditionnels et des avoirs de particuliers bien nantis, afin de procurer une expérience exceptionnelle à la clientèle. La gamme de solutions d’investissement d’AGF s’étend à l’échelle mondiale à une vaste clientèle, depuis les conseillers financiers jusqu’aux investisseurs particuliers et aux investisseurs institutionnels comprenant des caisses de retraite, des programmes d’entreprise, des fonds souverains, des fonds de dotation et des fondations.



AGF a des bureaux et des équipes de service de l’exploitation et de service à la clientèle sur place en Amérique du Nord, en Europe et en Asie. Avec un actif géré de plus de 38 milliards de dollars, AGF offre ses produits et services à plus d’un million d’investisseurs. AGF est inscrite à la Bourse de Toronto sous le symbole « AGF.B ».

Au sujet d’AGFiQ

AGFiQ désigne la plateforme d’investissement quantitatif d'AGF. Elle bénéficie de l’appui d’une équipe pluridisciplinaire aux compétences variées et complémentaires, réunissant des professionnels de l’investissement issus d’AGF et de ses sociétés affiliées.

Placements AGF Inc. est une filiale d’AGF (PAGFI). PAGFI est inscrite à titre de gestionnaire de portefeuille auprès des commissions de valeurs mobilières à travers le Canada.

