AGF lance deux nouveaux Fonds phares négociés en bourse à NEO Bourse

NEO est ravi d’annoncer le lancement de deux nouveaux FNB phares d’AGF Investments Inc. (« AGF »). Le FNB AGF Global Sustainable Growth Equity (NEO:AGSG) et le FNB AGF Global Opportunities Bond (NEO:AGLB) qui ont commencé à se négocier à la Bourse NEO aujourd’hui.

AGSG est basée sur la stratégie Global Sustainable Growth Equity d’AGF, qui apporte sur le marché FNB l’une des meilleures expériences en investissement durable. «En investissant dans des sociétés innovantes des secteurs de l’énergie solaire, éolienne, de la gestion des déchets, gestion de l’eau et la technologie propre, nous sommes convaincus que l’AGSG répond à une demande croissante d’investisseurs pour des solutions thématiques, axées sur la durabilité qui peuvent aider les investisseurs à atteindre une croissance à long terme tout en participant à la transition vers une économie plus durable », a expliqué Karrie Van Belle, directrice marketing et innovation chez AGF.

En élargissant l’éventail de FNB à revenu fixe d’AGF, AGLB utilise une stratégie dynamique d’obligations mondiales à rendement total et investit en priorité dans les titres gouvernementaux et commerciaux à revenu fixe à travers le monde. « AGLB est un mandat universel conçu avec la flexibilité de trouver les meilleures opportunités à l’échelle mondiale afin de fournir une appréciation du capital et du revenu », a déclaré Van Belle.

Les FNB AGSG et AGLB rejoignent trois autres FNB AGF déjà cotés à la NEO Bourse : le FNB AGFiQ Global Infrastructure (NEO:QIF), le FNB AGFiQ Global ESG Factors (NEO:QEF), et le FNB AGFiQ Global Multi-Sector Bond (NEO:QGB).

« Nous sommes ravis d’étendre notre partenariat avec NEO par le biais du lancement de ces deux nouveaux FNB »,a ajouté Van Belle. « NEO est un important partenaire qui nous assiste par ses expériences et ressources à accroitre notre portefeuille de FNB, et il est au-delà de ce cadre un avocat efficace du progrès de toute l’industrie de FNB. »

« Notre relation avec AGF aura bientôt trois ans », a indiqué Jos Schmitt, président et PDG de NEO. « Nous avons l’honneur d’appuyer leur croissance continue au cours de ces dernières années et nous sommes ravis de coter leurs deux derniers FNB phares à la NEO Bourse. Cela illustre notre fondation profonde dans l’ industrie canadienne de FNB, l’excellent partenariat entre les deux organisations engagées et novatrices. »

Les investisseurs peuvent échanger des unités de FNB de NEO:AGSG et NEO:AGLB par le biais de leurs canaux habituels, y compris les plateformes de courtage à escompte et les courtiers traditionnels.

NEO est une bourse à grande capitalisation et le domicile d’environ 100 cotes uniques, y compris des sociétés publiques et FNB des plus grands émetteurs émergents du Canada. S’appuyant sur les organisations financières les plus réputées au Canada, NEO Bourse est la troisième place du marché la plus active du pays – très proche de la seconde – et représente continuellement plus de 13 % de tout le volume échangé par les sociétés canadiennes cotées en bourse, et environ 20 % de toutes les transactions de FNB au Canada. Cliquez ici pour une liste complète des titres cotés à NEO.

À propos de NEO Exchange

La Neo Bourse Inc. est une place boursière progressiste qui réunit des investisseurs et des acteurs souhaitant lever des capitaux dans le cadre d’un environnement impartial et transparent. Entièrement opérationnelle depuis juin 2015, NEO donne la priorité aux investisseurs et donne accès à la négociation de tous les titres canadiens cotés, sur un pied d'égalité. La NEO Bourse cote de grandes sociétés et des produits d’investissement qui désirent une place boursière donnant confiance aux investisseurs, offrant des liquidités de qualité et une large sensibilisation, y compris un accès sans entrave aux données de marché.

À propos de La Société de Gestion AGF Limitée

Créée en 1957, la Société de Gestion AGF Limitée (AGF) est une société indépendante de gestion de placements diversifiés à l’échelle globale. AGF apporte de la discipline en offrant l’excellence en matière de gestion de placements par le biais de différentes options axées sur ses activités fondamentales et quantitatives de même que sur des actifs non traditionnels et des avoirs de particuliers bien nantis, afin d'offrir une expérience de qualité à la clientèle. La gamme de solutions d’investissement d’AGF s’étend à l’échelle mondiale à une vaste clientèle, depuis les conseillers financiers jusqu’aux investisseurs particuliers et aux investisseurs institutionnels comprenant des caisses de retraite, des programmes d’entreprise, des fonds souverains, des fonds de dotation et des fondations.

AGF a des bureaux et des équipes de service de l’exploitation et de service à la clientèle sur place en Amérique du Nord, en Europe et en Asie. Avec un actif géré de 37 milliards de dollars, AGF offre ses produits et services à plus d’un million d’investisseurs.

AGF Investments Inc. est une filiale d'AGF et est inscrit comme gérant de portefeuille au sein des commissions de titres canadiennes.

Les FNB sont cotés et négociés aux bourses canadiennes organisées et ne peuvent être achetés et vendu que par des courtiers agréés. Les commissions, frais de gestion et autres dépenses peuvent tous être associés à l’investissement dans les FNB. Les fonds négociés en bourse ne sont pas garantis, leurs valeurs changent fréquemment, et leur rendement passé peut ne pas se répéter. Les décisions fiscales, d’investissement et autres devraient être prises de façon appropriée, uniquement sous l’orientation d’un professionnel qualifié. Rien ne garantit que le FNB atteindra ses objectifs indiqués et il existe certains risques associés à l’investissement dans les FNB. Veuillez lire le prospectus avant d’investir ou d’autres informations sur le FNB et considérer sérieusement, entre autres choses, chaque objectif d’investissement du FNB, les frais et dépenses. Une copie du prospectus et des Informations sur les FNB sont disponibles sur le site AGF.com.

