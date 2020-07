AGPB Association Générale des prod : Une mission parlementaire propose de renforcer l'attractivité des baux ruraux

Dépêche - Publié le 23.07.2020 par Mathieu Robert

La mission parlementaire sur le régime juridique des baux ruraux propose d'augmenter leur attractivité, ont indiqué les deux co-rapporteurs, les députés Jean Terlier (LREM, Tarn) et Antoine Savignat (LR, Val d'Oise) dans une conférence de presse le 22 juillet. Le rapport qu'ils ont remis à la commission des lois de l'Assemblée nationale préconise pour cela: une fiscalité plus incitative pour les propriétaires ; une plus grande sécurité juridique par davantage d'accords écrits et des états des lieux systématiques ; et une liberté contractuelle plus importantes aux deux parties. Les deux co-rapporteurs proposent d'élargir le contrôle des structures aux cessions partielles de parts de sociétés.