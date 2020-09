AGPB Association Générale des prod : Vers la fusion des déclarations sociales et fiscales des exploitants agricoles

Dépêche - Publié le 30.09.2020 par Mathieu Robert

Le gouvernement travaille sur un projet de «fusion des déclarations sociales et fiscales du revenu des exploitants agricoles», a déclaré le ministre des Comptes publics Olivier Dussopt le 29 septembre lors de la présentation du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2021 (PLFSS 2021). Interrogé par Agra Presse, le ministère de l'Agriculture a indiqué que cette mesure s'inscrit dans un objectif global de «simplification» des démarches administratives. Simplification «déjà engagée» pour les travailleurs indépendants non agricoles, dans le cadre de la loi de financement de la sécurité sociale pour l'année en cours, et qu'il s'agit d'étendre aux travailleurs indépendants agricoles, explique le ministère. «L'unification [des déclarations sociales et fiscales de revenus] permettra aux travailleurs indépendants agricoles (...) de ne faire plus que deux déclarations au lieu des trois actuellement demandées et simplifiera ainsi notablement les relations entre les redevables et les administrations», assure le ministère de Julien Denormandie. Cette mesure de simplification a été «actée» par le plan de simplification du ministère de l'Agriculture présenté le 20 juin 2019.