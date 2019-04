AGPM : le chiffre d'affaires progresse de 7% en 2018

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

AGPM a affiché, sur l’ensemble de l’année 2018, un résultat net du groupe de 21,9 millions d’euros. Quant au chiffre d’affaires, il progresse de 7% à 562 millions d’euros avec une collecte très élevée en épargne de 262 millions d’euros. Il progresse à un rythme de 7% en assurance vie comme en assurance dommages. Par ailleurs, le nombre d’adhérents est en hausse d’environ 2% et le portefeuille de contrats est stable avec plus d'1,8 million de contrats gérés.Dans ce contexte, le groupe AGPM annonce poursuivre son plan stratégique.Celui-ci est composé de trois piliers majeurs, dont le premier est la transformation du modèle par des projets de partenariat avec le GMPA et la recherche de relais de distribution afin d'assurer le développement du groupe.En parallèle, le groupe se concentre sur la transformation numérique pour répondre aux exigences de rapidité, de fluidité et de proximité de ses assurés et ainsi améliorer la satisfaction client.Enfin, la transformation culturelle est le dernier pilier, pour permettre une évolution des métiers s'appuyant sur la formation et l'accompagnement, et par de nouveaux modes de fonctionnement collaboratifs visant l'excellence opérationnelle.