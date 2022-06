AIB va payer 5,4 milliards d'euros à NatWest pour son portefeuille d'hypothèques à remboursement différé en Irlande.

NatWest a annoncé il y a 15 mois qu'elle mettait fin à son unité Irish Ulster Bank et a déclaré mercredi qu'elle avait des accords contraignants en place pour 90 % d'un portefeuille de prêts total qui s'élevait à environ 20 milliards d'euros.

AIB a déclaré que les prêts valaient 5,7 milliards d'euros et qu'ils ajouteraient 47 000 clients à la banque. Les prêts hypothécaires, qui suivent le taux d'intérêt de la Banque centrale européenne, un produit qui n'est plus disponible sur le marché, seront administrés par un prestataire de services tiers, a ajouté AIB.

Le plus grand créancier hypothécaire d'Irlande s'attend à ce que l'opération génère un revenu annuel d'environ 90 millions d'euros, un coût de service moyen de 30 points de base et réduise ses fonds propres ordinaires de catégorie 1 (CET1) d'environ 70 points de base.

AIB avait un ratio CET1 entièrement chargé de 16,6 % à la fin du mois de mars, bien au-dessus de son objectif à moyen terme de 13,5 %.

Le groupe financier belge KBC a rapidement suivi NatWest en annonçant son retrait du marché irlandais l'année dernière et les livres de prêts des deux banques sortantes ont jusqu'à présent été répartis entre les trois autres créanciers irlandais.

AIB a également acquis 3,7 milliards d'euros de prêts commerciaux d'Ulster Bank, tandis que Permanent TSB a payé 6,4 milliards d'euros et a donné à NatWest une part de 16,66 % dans la banque en échange des livres de prêts hypothécaires et de prêts aux micro-PME non traçants d'Ulster et de son activité de financement d'actifs.

Bank of Ireland, la plus grande banque du pays en termes d'actifs, a accepté en octobre un accord de 5 milliards d'euros pour acheter "la quasi-totalité" des actifs performants irlandais de KBC.

(1 $ = 0,9397 euros)