AIE Birol : "très évident" qui était derrière le sabotage de Nord Stream

"On ne sait pas encore qui l'a fait, qui est derrière ce sabotage, il y a encore plus ou moins de discussion mais (...) il est très évident (...) qui était derrière ce dossier", a-t-il déclaré lors d'une conférence sur les énergies renouvelables à Paris.

Les pipelines Nord Stream ont été les points de mire d'une guerre énergétique qui s'est intensifiée entre les capitales européennes et Moscou et qui a porté préjudice aux principales économies occidentales et fait monter en flèche les prix du gaz.