AIG affiche un bénéfice plus faible, blâme la volatilité pour le retard de l'introduction en bourse de l'unité.

Cette décision souligne à quel point les folles girations du marché provoquées par l'inflation galopante, la hausse des taux d'intérêt et la guerre Russie-Ukraine obligent les entreprises à repenser leurs plans d'introduction en bourse.

L'unité d'AIG - qui sera rebaptisée Corebridge Financial Inc. lorsqu'elle entrera en bourse - avait déposé sa demande d'offre en mars et prévoyait d'achever sa cotation d'ici la fin juin.

"Réaliser l'introduction en bourse est une priorité importante pour nous et nous restons prêts à l'exécuter", a déclaré le directeur général Peter Zaffino sans donner de nouvelle date limite pour l'offre.

AIG - l'un des plus grands assureurs commerciaux du monde - avait annoncé sa décision pour la première fois en 2020 et a vendu une participation de 9,9% dans l'unité à la société de capital-investissement Blackstone Group Inc pour 2,2 milliards de dollars l'année dernière.

Les perspectives économiques incertaines ont également mis fin au boom des revenus d'investissement dont les assureurs ont bénéficié l'année dernière lorsque la reprise rapide de la crise du COVID-19 a dopé les rendements du marché.

Le revenu d'investissement net consolidé total d'AIG a chuté de 29 % au cours du deuxième trimestre clos en juin pour atteindre 2,6 milliards de dollars, en partie à cause de la faiblesse des investissements alternatifs tels que les capitaux privés.

Le bénéfice ajusté après impôts attribuable aux actionnaires ordinaires de la société a chuté à 979 millions de dollars, soit 1,19 $ par action, contre 1,3 milliard de dollars, soit 1,52 $ un an plus tôt.

AIG a déclaré que les primes nettes souscrites dans son activité d'assurance générale ont augmenté de 5% à taux de change constant pour atteindre 6,9 milliards de dollars, tandis que le revenu de souscription a grimpé de 73%.

Le bénéfice ajusté avant impôts de l'assurance générale a bondi de 5 % pour atteindre 1,26 milliard de dollars, grâce à une augmentation de 336 millions de dollars du revenu de souscription.