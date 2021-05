AIG: le bénéfice net a plus que doublé en un an

AIG a publié un bénéfice de 3,87 milliards de dollars au premier trimestre 2021, soit 4,41 dollars par action, plus de deux fois supérieur à celui de l'an dernier à la même époque. En données ajustées, le BPA est de 1,05 dollar (contre 11 cents il y a un an), dépassant de 6 cents le consensus Zacks. L'assureur américain a également généré 10,73 milliards de dollars de primes brutes en assurance générale, en hausse de 6%; le ratio combiné de l'activité est de 98,8%, soit une amélioration de 2,7 points sur un an en dépit de l'impact de 7,3 points des catastrophes (soit 422 millions de dollars).



L'impact des catastrophes est principalement dû aux tempêtes hivernales.