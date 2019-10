Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

American International Group a annoncé que John Panagakis a été élu Directeur général de First Principles Capital Management, LLC (FPCM), l'unité d'AIG Investments qui sert les clients institutionnels, en leur proposant une expertise dans l'obligataire et les produits dérivés. Il sera basé à New York et répondra à Douglas Dachille, vice-président directeur et responsable des placements d'AIG.