AIG: près de 6 milliards de pertes en 2020

Au quatrième trimestre 2020, AIG a réalisé une perte de 60 millions de dollars, soit -7 cents par action, contre un bénéfice de 922 millions, ou 1,03 dollar par action, un an plus tôt. L'assureur américain explique que cette perte est due principalement aux moins-values réalisées sur les produits dérivés, s'élevant à 1,2 milliard de dollars. Le bénéfice ajusté après impôt ressort en baisse de 10% à 827 millions de dollars en raison de l'impact des catastrophes naturelles (notamment les ouragans Sally, Zeta, Laura et Delta) et du covid-19.



Les primes brutes émises ont, elle, reculé de 2% à 7,135 milliards de dollars.



Sur l'ensemble de l'année, les pertes s'élèvent à 5,97 milliards de dollars, pour un bénéfice ajusté avant impôt de divisé par près de deux, à 2,2 milliards de dollars.