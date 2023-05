American International Group Inc. a déclaré vendredi qu'il avait reporté une vente secondaire d'actions de son unité d'assurance vie et de retraite en raison de la volatilité accrue du marché alimentée par la crise bancaire.

L'assureur américain cherche à réduire progressivement sa participation dans son unité Corebridge Financial Inc et avait prévu la vente d'actions au cours du premier trimestre.

Corebridge, qui a été introduite en bourse en septembre de l'année dernière après plusieurs années d'efforts de la part d'AIG pour séparer l'entreprise, a vu ses actions baisser de plus de 20 % depuis son entrée en bourse.

"Nous restons déterminés à réduire notre participation dans Corebridge et explorerons d'autres options qui sont alignées avec le meilleur intérêt des actionnaires", a déclaré le PDG Peter Zaffino aux analystes lors d'une conférence téléphonique sur les résultats.

Jeudi, AIG a battu les analystes de Wall street pour le bénéfice du premier trimestre grâce à de solides gains de souscription.