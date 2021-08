AIG retrouve le chemin des bénéfices

L'assureur américain AIG a publié un bénéfice de 91 millions de dollars au second trimestre 2021, soit 11 cents par action, après une perte de 7,936 milliards, ou 9,15 dollars par action, un an plus tôt. En données ajustées, le bénéfice est de 1,52 dollar par action (+136%), dépassant ainsi le consensus Zacks qui anticipait 1,19 dollar. Les primes brutes émises ont grimpé de 12% à 9,503 milliards de dollars en assurance générale, et les rimes et commissions en Vie et retraite ont progressé de 3% à 2,417 milliards.