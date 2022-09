AIG vise à lever jusqu'à 1,92 milliard de dollars lors de l'introduction en bourse de son unité Corebridge aux États-Unis.

AIG et ses actionnaires vendeurs proposent 80 millions d'actions ordinaires de Corebridge dans le cadre de l'introduction en bourse.

Cette décision prépare le terrain pour ce qui devrait être l'une des inscriptions les plus importantes de l'année, même si l'intérêt des investisseurs pour les introductions en bourse a considérablement diminué en raison de la récente volatilité des marchés boursiers.

AIG a déclaré qu'elle s'attend à ce que le prix de l'IPO se situe entre 21 et 24 dollars par action et qu'il soit négocié à la Bourse de New York sous le symbole ticker "CRBG".

La société a d'abord annoncé la décision de séparer ses activités d'assurance-vie et de retraite de ses activités d'assurance dommages en 2020, des années après que des investisseurs activistes aient ciblé AIG pour une rupture.

J.P. Morgan, Citigroup, Morgan Stanley, Goldman Sachs et Bank of America figurent parmi les souscripteurs de l'offre.