Air France-KLM décolle de 17,87% à 5,02 euros en Bourse. Comme un grand nombre de valeurs, le titre de la compagnie aérienne rebondit après la débâcle de la veille, mais également après la mise en place par l’Union Européenne d’un fonds de 37 milliards d’euros visant à limiter l’impact de la pandémie du Covid-19. Pour autant, la valeur accuse toujours un repli approchant les 50% sur un mois.Face à la crise du coronavirus, Air France-KLM a tâché de rassurer sur sa solidité financière. Le groupe dispose désormais de plus de 5,5 milliards d'euros de liquidités immédiatement disponibles.En effet, Air France-KLM a tiré sa ligne de crédit renouvelable conclue le 29 avril 2015 et amendée le 6 novembre 2017 pour un montant total de 1,1 milliard d'euros réparti en deux tranches de 550 millions d'euros chacune. Ces tranches sont renouvelables successivement à la demande d'Air France-KLM par période de 1, 3 ou 6 mois jusqu'au 6 novembre 2022." Air France-KLM a toujours organisé sa stratégie financière autour de financements long terme, des réserves de cash élevées et des lignes de liquidités importantes fournies par de grands établissements bancaires ", met en avant le groupe.En parallèle, la compagnie aérienne a fait le point sur son exposition aux Etats-Unis. Donald Trump a en effet interdit aux ressortissants des pays de l'espace Schengen de venir aux Etats-Unis pour limiter la propagation du coronavirus. Cette restriction s'étendra sur une durée de 30 jours à compter de vendredi minuit.La capacité du réseau Etats-Unis d'Air France-KLM, exprimée en siège-kilomètre offert, s'élève à 50,5 milliards en 2019, ce qui représente 16,8% de l'activité réseau passage. Les revenus correspondants au réseau États-Unis s'établissent à 15% des revenus de l'activité réseau passage.Cette situation a conduit le groupe procéder à des ajustements de capacités. Ainsi, du 14 au 28 mars 2020, Air France et KLM maintiendront leurs opérations vers plusieurs destinations aux États-Unis avec des fréquences réduites. Les taux de remplissage des avions et la profitabilité sur ces liaisons devraient être affectés négativement et sont incertains à ce stade.Au-delà du 28 mars, Air France-KLM dit travailler avec ses partenaires Delta Air Lines et Virgin Atlantic à la mise en place d'un plan de continuité de la desserte des Etats-Unis pour ses clients.