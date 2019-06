AIR LIQUIDE lance Accelair, son accélérateur de start-up deeptec

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Air Liquide a inauguré hier au sein de son tout nouveau Campus Innovation Paris, Accelair, une entité exclusivement dédiée aux start-up de la deeptech. En ligne avec sa stratégie d'innovation ouverte, le Groupe propose aux start-up sélectionnées d'une part l'accès à des espaces d'expérimentation, et d'autre part un programme d'accompagnement réalisé par des experts Air Liquide visant à accélérer le processus de mise en marché de leur offre.Accelair vise à accueillir des start-up qui développent des technologies de rupture dans des domaines liés à la transition énergétique et environnementale, l'industrie 4.0, l'aéronautique, l'agroalimentaire, ou encore la santé.Il accueillera une vingtaine de start-up qui bénéficieront d'espaces de travail dédiés tels que des laboratoires d'expérimentation individualisés, des espaces collaboratifs, un fablab et une zone de pitch.Par ailleurs, ce nouvel accélérateur propose un programme d'accompagnement personnalisé réalisé par des experts d'Air Liquide et de ses partenaires, qui permettra aux start-up de réduire le temps d'industrialisation de leur offre.La démarche d'Innovation d'Air Liquide s'appuie sur une approche collaborative avec l'ensemble des acteurs des écosystèmes dans lesquels le groupe évolue, tels que les universités et instituts de technologies, des industriels et des start-up.Ce nouvel espace, soutenu par la région Île-de-France, a été inauguré en présence d'Alexandra Dublanche, Vice-Présidente de la région Île-de-France.