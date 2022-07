AIRBUS : 2 commandes et des prévisions industrielles

Airbus, est sur le point de conclure un accord avec Malaysia Airlines. La compagnie cherche à remplacer sa flotte de 21 anciens modèles d'A330 par des Airbus A330neos. L'avionneur, par la voix de son directeur général, estime que la crise de la chaîne d'approvisionnement durera jusqu'en 2023, et qu’elle sera aggravée par les pénuries de composants, de main-d'œuvre et l'inflation. Et enfin, une trêve dans les conflits internes chez Easyjet se révèle une bonne nouvelle pour le groupe. La compagnie ambitionnait de commander 50 nouveaux Airbus mais le fondateur et principal actionnaire s’y opposait. Il va finalement donner son accord.

