Accipiter Holdings, société de leasing basée à Dublin, a signé un contrat d'achat pour l'acquisition de 20 A320neo. L'ordre, divulgué lors du salon du Bourget par Paul Sheridan, directeur général d'Accipiter et Isabelle Floret, Head of Leasing Markets, a été finalisé en mars 2019 et figure dans le carnet de commandes comme non divulgué.