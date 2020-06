AIRBUS réunit les syndicats, suppressions de postes à l'horizon

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2020 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Airbus redécolle ce lundi à la bourse de Paris, gagnant 3,33% à 63,94 euros, après les nombreuses turbulences de la semaine dernière. Pourtant, ce matin, le président exécutif de l'avionneur, Guillaume Faury, a déclaré au quotidien allemand Die Welt s'attendre à une baisse de la production de 40% par rapport au niveau d'avant crise.Une chute de l'activité qui ne devrait pas rester sans conséquence sur l'organisation du groupe, selon des sources industrielles citées par Reuters. En effet, selon ces mêmes sources, une restructuration et quelques 14 000 à 20 000 suppressions de postes seraient à prévoir. Celles-ci se feraient de manière progressive et serait en grande partie constituées de départs en retraite anticipés, selon Reuters.Airbus s'est engagé à fournir plus de détails concernant cette réorganisation d'ici fin juillet, mais il se pourrait que des annonces interviennent dès cette semaine, une réunion, initialement prévue courant juillet, entre la direction d'Airbus et les syndicats européens ayant été reprogrammée pour mardi et mercredi.La crise du covid-19 a largement pénalisé le secteur aéronautique depuis plus de trois mois. Avec la chute du trafic aérien, les commandes de nouveaux appareils ont fortement reculé: Airbus n'en a ainsi enregistré aucune en mai, contre deux seulement en avril. Sur les cinq premiers mois de l'année, l'avionneur européen a enregistré 299 commandes nettes.Airbus doit aussi composer avec la fin de l'exploitation par Air france de son fleuron, l'A380, devenue trop coûteux en ces temps difficiles. La compagnie a d'ailleurs procédé vendredi au dernier vol de son long-courrier au bénéfice de ses salariés. Elle exploitait une dizaine de ces appareils.