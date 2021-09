AIRWELL INVITÉ A LA 7EME EDITION DE CAP IOT A MONTPELLIER

AIRWELL INVITÉ A LA 7eME édition de CAP IOT à Montpellier

Le Groupe Airwell (Euronext Access+, MLAIR), spécialiste français du génie climatique et thermique est heureux d'annoncer sa participation le 10 septembre à la 7ème édition de CAP IOT à Montpellier qui portera sur les territoires intelligents à l'heure de la transition énergétique et environnementale. Au cours de cette journée, qui a notamment vocation à établir le lien entre les territoires intelligents, le développement durable et l'IoT, Airwell présentera les solutions déployées par le Groupe pour concilier performance énergétique et bien-être global de l'usager.

L'événement, qui réunira des experts et des partenaires technologiques de renom, abordera trois thématiques phares : l'habitat résidentiel et les bâtiments du tertiaire, la mobilité et la gestion des ressources naturelles.

Porté par une stratégie de développement autour de l'IOT et de l'intelligence artificielle appliquée à la maison connectée, Airwell a été invité à présenter les solutions développées pour l'habitat résidentiel et les bâtiments du tertiaire à l'heure de la transition énergétique. Dans ce cadre, le Groupe a lancé en juin dernier l'offre Maison Hybride qui permet aux utilisateurs de contrôler leur confort thermique, d'optimiser leur consommation énergétique et réduire leur empreinte carbone, le tout à distance.

" Nous sommes ravis de participer à la 7ème édition de CAP IOT qui sera l'occasion de partager notre vision du développement durable. L'optimisation de la consommation énergétique de nos offres, la préservation des ressources naturelles en recourant à l'énergie solaire et la réinvention des usages de nos clients sont des thèmes au cœur de notre stratégie de développement. Forts de nos nouveaux atouts, nous souhaitons reconquérir notre position de leader et de créateur français visionnaire de solutions climatiques et thermiques sur un marché à fort potentiel " déclare Laurent Roegel, Président d'Airwell.

Prochaine publication : Résultats semestriels 2021 : le mardi 21 septembre 2021, avant Bourse.

A propos d'Airwell

Créée en 1947 en France, Airwell est une marque française référente du génie climatique et thermique. Sur un marché porté par la transition énergétique, la société ambitionne de devenir un des leaders en Europe, et un acteur incontournable des solutions climatiques et thermiques basées sur les besoins et usages, au niveau mondial avec une présence dans 80 pays.

www.airwell.com

Contacts

Airwell

Laurent ROEGEL - PDG

investisseurs@airwell.com

Atout Capital

Rodolphe OSSOLA - Listing Sponsor

rodolphe.ossola@atoutcapital.com - 01 56 69 61 86

CapValue

Dina MORIN - Presse Corporate et Financière

dmorin@capvalue.fr - 01 80 81 50 04

