AKKA ANNONCE LE DÉVELOPPEMENT D'UNE SOLUTION CLÉ EN MAIN DE CONVERSION D'AVIONS MILITAIRES IMMOBILISÉS AU SOL EN AVIONS BOMBARDIERS D'EAU

AKKA Technologies (Paris:AKA) (BSE:AKA) (ISIN:FR0004180537), leader européen du conseil en ingénierie et des services de R&D dans le secteur de la mobilité, est fier d'annoncer le déploiement d'une solution de conversion clé en main, permettant de reconvertir des avions de transport militaire immobilisés au sol ou inutilisés en avions bombardiers d'eau. Les premiers kits ont été conçus pour les avions A400M et Casa C-235 & C-295, des systèmes similaires pouvant être installés dans tout autre avion équipé d'une porte cargo arrière.

La division aéronautique d'AKKA France a mis au point cette solution durable et rentable qui permet aux avions de transport militaire équipés de portes cargo arrière d'être temporairement transformés en avions bombardiers d'eau en cas de besoin, augmentant ainsi leur taux d'utilisation et leur capacité de lutte contre les incendies aériens pour un coût minimal. Ce projet illustre l'ambition du Groupe de réduire l'empreinte écologique des infrastructures et des véhicules existants en innovant avec des technologies plus durables.

Kit de solution Plug & Play en une heure

La praticabilité de ce kit est soulignée non seulement par sa facilité d'installation mais aussi par son faible coût puisqu'il ne nécessite aucune modification de l'avion et peut être retiré à tout moment.

Le kit est en fait remarquablement simple, il consiste en deux réservoirs d'eau de dix tonnes à installer sur l'avion. Transportable par n'importe quel véhicule de l'aéroport, l'installation se fait à l'aide de treuils. Une fois les réservoirs installés sur l'avion, il faut environ dix minutes pour les remplir, après quoi tout est prêt pour le décollage. Ce cycle peut être répété indéfiniment. Comme il s'agit d'une solution Plug & Play, le kit est opérationnel en moins d'une heure.

"Ce projet est un excellent exemple de la volonté d'AKKA de dépasser le statu quo, en repensant les processus et les produits existants grâce à l'innovation. Faire plus avec les ressources disponibles était l'approche centrale du projet, offrant la possibilité de fournir un soutien crucial aux pompiers sans avoir à construire ou acheter de nouveaux avions. L'approche écosystémique visant à accroître la durabilité en évitant le gaspillage de matériaux et de ressources est un océan bleu pour notre stratégie d'innovation", a déclaré Pierre Lion, directeur d’AKKA Research, le centre interne de R&D et d'innovation du groupeAKKA.

"Nous sommes très fiers de l'équipe qui a développé cette solution simple, robuste et rentable. Le kit a été conçu pour les avions A400M et CASA C-235 & C-295, mais est également compatible avec de nombreux autres avions tels que le C-130 d'Hercules, le Spartan C-27J ou le Embraer KC-390. AKKA met toute son expertise historique en aéronautique au service du développement d'innovations à valeur ajoutée au sein de l'industrie". Pierre-Yves LAZIES, Vice-président de l'Aviation chez AKKA France.

À PROPOS D'AKKA TECHNOLOGIES

AKKA est un leader européen du conseil en ingénierie et services R&D. Notre portefeuille de solutions numériques, associé à notre expertise en matière d’ingénierie produits, nous positionne de façon privilégiée pour accompagner nos clients, exploiter la puissance des données connectées, accélérer l’innovation et stimuler l’avenir de l’industrie intelligente.

AKKA accompagne les acteurs industriels de multiples secteurs tout au long du cycle de vie de leurs produits, en mettant à leur service son expertise des technologies digitales de pointe (IA, ADAS, IoT, Big Data, robotique, systèmes embarqués, machine learning, etc.) pour les aider à repenser leurs produits et processus industriels.

Fondé en 1984, le groupe AKKA se distingue par sa forte culture entrepreneuriale et une large présence internationale. Nos 21 000 employés sont tous des passionnés de technologie et partagent les valeurs d’AKKA que sont le respect, le courage et l’ambition. En 2020, le Groupe a enregistré un chiffre d’affaires de 1,5 milliard d’euros. AKKA Technologies (AKA) est coté sur Euronext Paris et Bruxelles – Compartiment B – code ISIN : FR0004180537.

