AKKA: PERFORMANCE S1 2019

25/07/2019 | 18:03

Forte croissance nourrie par l’accélération du digital Succès de l’intégration de PDS Tech Développement accéléré aux Etats-Unis Confirmation de la totalité des objectifs 2019 du Groupe

Focus innovation : Link & Fly, Premier vol d’essai réussi pour le démonstrateur drone à l’échelle 1/13. Akka valide ainsi le design, les simulations aérodynamiques et les comportements en conditions réels de vol de son concept Link & Fly…un pas de plus vers le futur. Plus d’informations.