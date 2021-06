AKKA REMPORTE UN CONTRAT D'UN MILLION D'EUROS AVEC UN OPERATEUR MAJEUR DES TELECOMS

Regulatory News:

AKKA Technologies (Paris:AKA) (BSE:AKA) (ISIN:FR0004180537), leader européen des services de conseil en ingénierie et services R&D, est fier d'annoncer qu’il a été retenu par l’un des grands opérateurs Télécoms, pour l’assister dans la migration du système applicatif Référentiel du parc des Clients Entreprises (RCE), d’un serveur obsolète vers un serveur de dernière génération, le JBoss (WildFly)/JBPM.

AKKA a été chargé de cette migration majeure, sur la base de sa forte expertise du domaine, puisque le client doit conserver une disponibilité totale du service 24h/24 et 7 jours/7, maintenir la performance globale et conserver des temps de réponse les plus réduits possible.

Afin de maintenir les services pour les utilisateurs, des migrations seront lancées, fonctionnalité par fonctionnalité, vers une nouvelle architecture cible compatible avec l’ancienne architecture. Cette migration devra être réalisée à isopérimètre et iso-fonctionnalités, exceptions faites des applications ou fonctionnalités inutilisées par l’opérateur. Les connecteurs, webservices, batchs, workflows seront ainsi à migrer sur la nouvelle architecture qui s’appuie sur JBoss (WildFly)/JBPM, afin de ne plus avoir d’applications basées sur l’ancienne technologie à compter du 31 mars 2022.

La maintenabilité, l’évolutivité et l’exploitabilité du nouveau système permettront une meilleure réactivité et un niveau de service plus important que celui utilisé aujourd’hui.

Les consultants de la BU France seront mobilisés, essentiellement en Île-de-France et pendant près d’un an, sur ce projet.

Luigi Boggione, Sales Director and Executive Vice-President of Digital & Diversification Business Line, commente : « Nous sommes ravis de réaffirmer notre relation de longue date avec cet opérateur majeur et d’avoir été choisi pour l’accompagner dans cette transition importante. Notre expertise des logiciels utilisés, ainsi que notre proximité client nous a permis de répondre parfaitement à son besoin, en proposant des solutions innovantes pour leur architecture cible ».

À PROPOS D’AKKA TECHNOLOGIES

AKKA est un leader européen du conseil en ingénierie et services R&D. Notre portefeuille de solutions numériques, associé à notre expertise en matière d’ingénierie produits, nous positionne de façon privilégiée pour accompagner nos clients, exploiter la puissance des données connectées, accélérer l’innovation et stimuler l’avenir de l’industrie intelligente.

AKKA accompagne les acteurs industriels de multiples secteurs tout au long du cycle de vie de leurs produits, en mettant à leur service son expertise des technologies digitales de pointe (IA, ADAS, IoT, Big Data, robotique, systèmes embarqués, machine learning, etc.) pour les aider à repenser leurs produits et processus industriels.

Fondé en 1984, le groupe AKKA se distingue par sa forte culture entrepreneuriale et une large présence internationale. Nos 21 000 employés sont tous des passionnés de technologie et partagent les valeurs d’AKKA que sont le respect, le courage et l’ambition. En 2020, le Groupe a enregistré un chiffre d’affaires de 1,5 milliard d’euros. AKKA Technologies (AKA) est coté sur Euronext Paris et Bruxelles – Compartiment B – code ISIN : FR0004180537.

Pour plus d’information, visitez www.akka-technologies.com

Suivez-nous sur twitter.com/AKKA_Tech

Consultez la version source sur businesswire.com : https://www.businesswire.com/news/home/20210623005763/fr/