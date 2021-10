AKKA SE MOBILISE POUR LA DÉCARBONATION DES PORTS EUROPÉENS EN TANT QUE MEMBRE DU CONSORTIUM INTERNATIONAL PIONEERS

Regulatory News:

AKKA Technologies (Paris:AKA) (BSE:AKA) (ISIN:FR0004180537), leader européen du conseil en ingénierie et des services de R&D dans le secteur de la mobilité, est fier de contribuer à la décarbonation des ports européens dans le cadre de PIONEERS, un consortium international de 46 partenaires qui recevra une subvention de 25 millions d'euros du programme européen d’aide financière Horizon 2020. Le consortium PIONEERS (Portable Innovation Open Network for Efficiency and Emissions Reduction Solutions) rassemble des ports, des terminaux et des opérateurs de transport de premier plan, des instituts de recherche, des développeurs de technologies, des innovateurs et des organismes publics dans le but de développer des solutions concrètes pour réduire les émissions de gaz à effet de serre dans les ports européens sans compromettre leur compétitivité.

Le projet quinquennal, débuté le 1 er octobre 2021, porte sur toutes les dimensions des opérations portuaires, depuis les opérations des terminaux, les accords de concession, la mobilité, la connectivité, les carburants jusqu'aux modèles de coopération et la production, la consommation et le stockage d'énergie. Les actions prévues comprennent la production d'énergie renouvelable et le déploiement de véhicules à propulsion électrique, hydrogène et méthanol ; la rénovation des bâtiments et des réseaux de chauffage pour une meilleure efficacité énergétique et la mise en œuvre d'approches d'économie circulaire dans les travaux d'infrastructure ; ainsi que le déploiement de plateformes numériques (utilisant les technologies d’IA et de 5G). L'objectif de ce projet est entre autres de promouvoir le transfert modal des passagers et du fret ainsi que d'assurer l'optimisation des mouvements et des affectations des véhicules, des navires et des conteneurs.

AKKA, par l'intermédiaire d'AKKA Research, son centre interne d'innovation et de R&D, apportera son expertise dans le développement, le déploiement et la mise en œuvre d'un cas de démonstration de « Logistique en tant que service » (Logistic-as-a-Service) permettant le transport autonome de conteneurs dans le port d'Anvers, en coopération avec VDL (OEM) et les Terminaux d'Anvers. AKKA dirigera également le groupe de travail sur la transformation numérique.

Pierre Lion, Directeur d’AKKA Research a déclaré : « Les applications numériques et la conduite autonome sont des domaines clés de connaissance d'AKKA. Tirer parti de ces technologies pour créer une plateforme de logistique en tant que service afin d'accroître l'efficacité et la qualité est la prochaine étape vers la création d'une valeur ajoutée et adaptée aux modèles économiques de nos clients. ».

Ce projet a été financé par le programme de recherche et d'innovation Horizon 2020 de l'Union européenne, sous la convention de subvention n°101037564.

