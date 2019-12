AKKA Technologies : COMMUNICATION DE RACHAT D'ACTIONS : AKKA ANTICIPE L'ACCELERATION DE SA CROISSANCE

Regulatory News:

Le Groupe prépare la seconde phase de son plan de développement CLEAR 2022 :

A peine 12 mois après l’acquisition de PDS Tech intégrée avec succès, le Groupe a levé, la semaine dernière, 175M€ qui lui donnent une force de frappe supplémentaire et une liberté d’actions complète pour financer l’accélération de sa croissance en 2020.

la semaine dernière, A la suite de cette opération, et comme décidé par le Conseil d'administration du 13 novembre 2019, le Groupe lance un programme d’actions, bénéficiant ainsi de la baisse technique et prévisible du cours de l’action consécutif à cette opération de financement.

Les achats seront effectués au cours des six prochains mois aux conditions de marché et porteront sur un nombre pouvant aller jusqu'à 250.000 actions, représentant environ 1,2% du capital social du groupe, et à un prix ne pouvant dépasser 75 euros par action. Le groupe a confié la réalisation de ces achats à un prestataire de services d'investissement indépendant.

Autorisé par l’AGE des actionnaires réunie le 13 juin 2019, l’objectif de ce programme est de : Consentir des options d'achat d'actions aux salariés et mandataires sociaux de la Société, leur proposer d'acquérir des actions, ou leur attribuer des actions gratuites, Attribuer des actions dans le cadre de la participation des salariés aux fruits de l'expansion du Groupe, Remettre les actions en paiement ou en échange dans le cadre de la réalisation d'opérations éventuelles de croissance externe, Ou attribuer des actions lors de l'exercice de droits attachés à des valeurs mobilières donnant droit par remboursement, conversion, échange, présentation d'un bon ou de toutes autres manières, à des actions existantes de la Société.

Le nombre d’actions auto-détenues au 30 novembre 2019 est de 269.114 actions, dont 19.700 actions au titre du contrat de liquidité.

A PROPOS d’AKKA

AKKA est le leader européen du conseil en ingénierie et services R&D dans les secteurs de la mobilité. AKKA accompagne les industriels des secteurs automobile, aéronautique, ferroviaire et life sciences sur l’ensemble du cycle de vie de leurs produits. Accélérateur d’innovation pour ses clients, AKKA met à leur service son expertise des technologies digitales de pointe (IA, ADAS, IoT, Big data, robotique, informatique embarquée, machine learning, etc.).

Fondé en 1984, le Groupe se distingue par sa forte culture entrepreneuriale et poursuit sa croissance accélérée ainsi que son internationalisation dans le cadre de son plan stratégique CLEAR 2022. Porté par près de 21 000 collaborateurs qui chaque jour mettent leur passion au service de l’industrie de demain, le Groupe a enregistré en 2018 un chiffre d’affaires de 1,5 Md€.

AKKA Technologies est coté sur Euronext Paris et Bruxelles – Compartiment A – Code ISIN : FR0004180537. Plus d’informations sur www.akka-technologies.com

