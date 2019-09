AKKA Technologies : RÉSULTATS DU 1ER SEMESTRE 2019

HAUSSE DU BÉNÉFICE NET DE 41%

AKKA Technologies

PERFORMANCE S1 2019 Excellente performance au S1

CA en croissance de 25,2% à 891,4 M€

Marge opérationnelle hors PDS Tech : +40pb à 7,3%

Triplement de la marge opérationnelle d’AKKA North America PERSPECTIVES 2019 CONFIRMÉES CONFIRMATION DES OBJECTIFS 2019 Croissance organique : ≥ 6%

Marge opérationnelle : ≥ 8%

FCF : ≥ 5%

Mauro Ricci, Président Directeur Général d’AKKA, déclare :

« Le Groupe a enregistré un très bon premier semestre. Le succès de l’intégration de PDS Tech démontre la pertinence du modèle AKKA aux États-Unis et permet la poursuite de notre diversification aéronautique. L’évolution de la stratégie de R&D dans l’automobile en Allemagne amène de l’attentisme des OEM sur les activités traditionnelles. AKKA bénéficie de par son positionnement de forts développements dans les métiers du digital qui soutiennent sa croissance et ses marges. Notre nouvelle organisation « Strategic Customers Department » permet de mieux valoriser la double expertise d’AKKA dans l’ingénierie et le digital, au cœur du défis de la transformation numérique de ses clients. La dynamique des Grands Contrats à forte valeur ajoutée témoigne de ses premiers succès et accélère l’atteinte de l’ensemble de nos objectifs CLEAR 2022. »

RÉSULTATS S1 2019

En millions d’euros S1 2019 S1 2018 Variation % Chiffre d’affaires 891,4 711,9 +25,2% ROA Hors PDS Tech 55,2 48,8 +13,1% En % du CA 7,3% 6,9% +40pb PDS Tech 4,8 0 Résultat opérationnel d’activité1 60,0 48,8 +23,0% En % du CA 6,7% 6,9% Résultat opérationnel 45,1 37,1 +21,6% En % du CA 5,1% 5,2% Résultat net part du Groupe2 26,3 18,7 +40,8% En % du CA 2,9% 2,6% +30pb BPA 1,31 0,95 +38,2%

Réuni le 4 septembre 2019, le Conseil d’administration du Groupe AKKA a arrêté les comptes du premier semestre 2019. Les chiffres précèdents incluent l’impact de la norme IFRS 16 « Contrats de Location ». En annexe 4, un tableau de réconciliation compare les chiffres clés du semestre avant et après application de la norme IFRS 16.

CHIFFRES CLÉS DU S1 2019 : FORTE AMÉLIORATION DES PERFORMANCES OPÉRATIONELLES ET FINANCIÈRES

Croissance dynamique

Le chiffre d’affaires du Groupe progresse de 25,2% au premier semestre 2019 grâce aux fortes croissances des Business Unit France et AKKA North America.

Le succès de l’intégration de PDS Tech est confirmé par la signature au T2 d’un contrat pluriannuel de 300 M$ dans l’aéronautique qui renforce le potentiel de croissance et d’amélioration des marges de la BU North America.

Résultat opérationnel hors PDS Tech en hausse de 40pb à 7,3%

Les quatre Business Units – France, Allemagne, North America et International – améliorent leurs marges. Le résultat opérationnel d’activité du Groupe3 progresse de 23% à 60,0 M€ au premier semestre 2019 (dont +0,8M€ lié à l’impact IFRS 16).

Les coûts non récurrents s’élèvent à 11,5 M€. Ils sont liés à l’intégration de PDS Tech, au lancement du Strategic Customers Departement, et à la finalisation de la nouvelle organisation de la BU Allemagne. Le coût des stock-options et actions gratuites s’élève à 3,4 M€ sur le semestre.

Le résultat net consolidé4 s’élève à 26,3 M€ au S1 2019 en forte progression de 28%. Il représente 2,9% du chiffre d’affaires sur l’ensemble du semestre.

Capacité d’autofinancement en progression de 64%

La capacité d’autofinancement s’élève à 74,4 M€ au premier semestre, en très nette progression de 64,3% par rapport au premier semestre 2018.

La très forte croissance du Groupe notamment aux Etats-Unis et une moindre pression managériale ont contribué à une augmentation ponctuelle du BFR. Les cash-flows opérationnels ressortent à -36,7 M€ au premier semestre 2019. Le Groupe a lancé un plan d’action vigoureux qui permettra de revenir sur des niveaux normatifs en fin d’année.

Le bilan est sain et solide et assure au Groupe les moyens de sa croissance future

La dette nette est maîtrisée. Elle s’élève à 368,9M€ au 30 juin 2019, ce qui correspond à un gearing de 131% et à un leverage ratio (dette nette/ EBITDA) de 2,3x très en deçà du covenant du Groupe. Retraité de l’impact IFRS 16 lié aux locations immobilières, la dette nette ressort à 526 M€.

AKKA a profité d’un environnement de taux favorable et de conditions de crédit avantageuses pour optimiser son financement. Le Groupe finalise la mise en place de nouvelles lignes de crédit pour un montant de 370M€ sur une durée initiale de 5 ans qui pourra être portée à 7 ans.

En tenant compte de sa trésorerie brute, des financements existants non utilisés et de ces nouvelles lignes de crédit, le Groupe disposera de moyens renforcés pour financer sa croissance future. Conformément à sa stratégie, cette dernière proviendra de la combinaison d’une forte croissance organique dans le digital et d’acquisitions ciblées, notamment aux États-Unis.

RÉSULTATS S1 2019 PAR RÉGION : FORTE PERFORMANCE DANS LES QUATRE BU

La Business Unit France a enregistré une forte croissance économique de 9,0% au premier semestre pour un chiffre d’affaires de 330,8 M€. La marge opérationnelle d’activité5 progresse de 50pb à 10.5% au premier semestre. La demande est forte dans tous les secteurs d’activité et la BU accélère sa dynamique de recrutements pour nourrir la croissance future.

L’Allemagne enregistre un chiffre d’affaires de 255,4M€, en croissance économique de 2,1%. La saisonnalité est forte cette année du fait d’un faible nombre de jours ouvrés au S1. Les activités traditionnelles poursuivent leur recul et sont compensées par l’accélération des activités digitales. La marge opérationnelle de la BU progresse de 40pb grâce à l’amélioration de la productivité de ses centres de compétences pour atteindre 7,7% sur le semestre.

La croissance pro forma en Amérique du Nord (y compris PDS Tech) accélère au premier semestre à 26,1% pour un chiffre d’affaires de 152,4 M€ tiré par les fortes performances avec Boeing, Honeywell, United Technologies, Daimler et Porsche. La profitabilité de la BU a triplé à 3,6% au premier semestre. Cette amélioration conforte l’objectif du Groupe d’atteindre une marge opérationnelle de 7% en 2020 et 10% en 2022.

Les activités Internationales enregistrent un chiffre d’affaires de 152,8 M€ au premier semestre, en progression organique de 5,8%. L’Europe du Nord, l’Europe du Sud et l’Asie sont en forte croissance, masquée par les difficultés ponctuelles en Suisse et dans l’Energie en Italie. Retraitée de ces activités, la BU affiche une croissance de 10% de ses ventes. La marge opérationnelle de la BU s’établit à 11,1% au S1 en nette progression par rapport au 9,5% du S1 2018 (10,7% hors Akka North America).

ÉVÉNEMENTS MARQUANTS DU PREMIER SEMESTRE 2019

SUCCÈS DE L’INTÉGRATION DE PDS TECH

Le déploiement de la stratégie commerciale d’AKKA en Amérique du Nord est rapide. La performance du premier semestre est très bonne. Elle souligne la dynamique d’intégration de PDS Tech et les premiers effets des synergies commerciales.

L’amélioration des performances opérationnelles d’AKKA North America et de PDS Tech et la signature d’un contrat pluriannuel de 300 M$ dans l’aéronautique confirment le succès de l’intégration de PDS Tech et renforce le potentiel de croissance et d’amélioration des marges de la BU.

GRANDS CONTRATS – PREMIERS SUCCÈS DU STRATEGIC CUSTOMERS DÉPARTEMENT

AKKA a un positionnement unique sur le marché avec une double expertise à forte valeur ajoutée dans l’ingénierie et le digital. Le plan stratégique CLEAR 2022 s’appuie sur cette double expertise pour développer des relations fortes avec 20 grands comptes. L’objectif est de gagner des contrats offrant davantage de visibilité avec des marges plus élevées.

Le Strategic Customers Departement accélère cette dynamique et va permettre de réaliser entre 100 et 300 M€ de chiffre d’affaires avec chacun des principaux clients OEM, et jusqu’à 100 M€ avec les Tier 1.

AKKA RÉAFFIRME SES AMBITIONS ALLEMANDES

La BU Allemagne se renforce pour répondre à la forte demande de ses clients dans le digital : renforcement de son management, ouverture d’une AKKADEMY à Leipzig, constitution d’un centre d’expertise spécialisé à Magdeburg.

Le pipeline de grands contrats potentiels est nourri par les très bonnes relations avec les principaux OEM allemands. Il permettra, conjugué au succès de ces différentes actions, d’accélérer la croissance de la BU en atteignant l’objectif de marge opérationnelle de 10%.

LE BON DÉBUT D’ANNÉE CONFORTE LES OBJECTIFS 2019 ET 2022 DU GROUPE

Nicolas Valtille, Group Managing Director et CFO d’AKKA, déclare : « Le Groupe a une nouvelle fois démontré au premier semestre sa capacité à combiner forte croissance et amélioration de ses performances opérationnelles, en ligne avec ses objectifs CLEAR 2022. Le succès de l’intégration de PDS Tech témoigne du savoir-faire du Groupe en termes d’acquisition puis d’intégration et les perspectives du Groupe en Amérique du Nord. Parallèlement, la nouvelle ligne de crédit mise en place cet été renforce les moyens du Groupe pour financer sa croissance future en toute sérénité. »

PERSPECTIVES 2019 Croissance organique ≥ 6%

Marge opérationnelle d’activité ≥ 8 %

Free cash-flow ≥ 5%

PERSPECTIVES 2022 2,5 Mds€ de Chiffre d’Affaires

250 M€ de Résultat opérationnel d'activité 6

150 M€ de Free Cash Flow

Prochains événements :

Publication du chiffre d’affaires du 3ème trimestre 2019 : Jeudi 7 novembre 2019

Publication du chiffre d’affaires du 4ème trimestre 2019 : Jeudi 6 février 2020

A PROPOS d’AKKA

AKKA est le leader européen du conseil en ingénierie et services R&D dans les secteurs de la mobilité. AKKA accompagne les industriels des secteurs automobile, aéronautique, ferroviaire et life sciences sur l’ensemble du cycle de vie de leurs produits. Accélérateur d’innovation pour ses clients, AKKA met à leur service son expertise des technologies digitales de pointe (IA, ADAS, IoT, Big data, robotique, informatique embarquée, machine learning, etc.).

Fondé en 1984, le Groupe se distingue par sa forte culture entrepreneuriale et poursuit sa croissance accélérée ainsi que son internationalisation dans le cadre de son plan stratégique CLEAR 2022. Porté par ses ses près de 21 000 collaborateurs qui chaque jour mettent leur passion au service de l’industrie de demain, le Groupe a enregistré en 2018 un chiffre d’affaires de 1,5 Md€.

AKKA Technologies est coté sur Euronext Paris – Compartiment A – Code ISIN : FR0004180537.

____________________________________________

1 Résultat opérationnel calculé avant éléments non récurrents et coûts liés aux stock-options et actions gratuites

2 Bénéfice net Part du Groupe après IFRS 16

3 Résultat opérationnel d’activité après IFRS 16 et avant éléments non récurrents et coûts liés au stock-options et actions gratuites

4 Après IFRS 16

5 Marge opérationnelle calculée en incluant le CIR

6 Résultat opérationnel calculé avant éléments non récurrents et coûts liés aux stock-options et actions gratuites

ANNEXE 1 : CHIFFRES CLÉS S1 2019

En millions d’euros S1 2019 S1 2018 Variation % S1 2017 Chiffre d’affaires 891,4 711,9 25,2% 666,5 Résultat opérationnel d’activité 1 59,2 48,8 21,3% 41,5 En % du CA 7,3% 6,9% +40pb 6,2% Impact IFRS 16 0,8 Résultat opérationnel d’activité 2 60,0 48,8 22,9% 41,5 En % du CA 6,7% 6,9% 6,2% Programme MIP3 -3,4 -3,7 -8,1% -3,9 Produits et charges non courants -11,5 -8,0 43,8% -7,7 Résultat opérationnel 45,1 37,1 21,6% 29,9 En % du CA 5,1% 5,2% 4,5% Résultat financier -8,2 -9,4 -12,8% -7,2 Résultat avant impôt 36,9 27,7 33,5% 22,7 Impôts -10,6 -7,1 50,0% -5,3 Résultat net 26,3 20,6 27,8% 17,4 En % du CA 2,9% 2,6% 2,4% BPA4 1,31€ 0,95€ 38,2% 0,84 Minoritaires -0,04 -1,9 -97,9% -1,0 Résultat net, part du Groupe 26,3 18,7 40,8% 16,5

ANNEXE 2 : CHIFFRE D’AFFAIRES PAR TRIMESTRE

Chiffre d’affaires (En millions d’euros) T1 2019 T2 2019 S1 2019 France 169,1 161,7 330,8 Variation 5,4% 11,0% 8,1% Croissance organique5 5,4% 11,0% 8,1% Croissance économique6 7,1% 11,0% 9,0% Allemagne 126,2 129,2 255,4 Variation 6,4% -3,1% 1,4% Croissance organique5 6,4% -3,1% 1,4% Croissance économique6 6,4% -1,6% 2,1% Amérique du Nord 75,6 76,8 152,4 Variation 1 433,1% 1 392,7% 1 412,5% Croissance organique5 35,9% 60,1% 48,2% Croissance économique6 35,7% 60,3% 48,2% International 75,4 77,4 152,8 Variation 7,7% 4,9% 6,2% Croissance organique5 7,3% 4,4% 5,8% Croissance économique6 7,3% 4,4% 5,8% Total Groupe 446,3 445,2 891,4 Variation 26,1% 24,4% 25,2% Croissance organique5 6,6% 5,1% 5,9% Croissance économique6 7,3% 4,8% 6,0%

ANNEXE 3 : MARGE OPÉRATIONNELLE D’ACTIVITÉ7 PAR BU

En millions d’euros S1 2019 S1 2018 Variation % S1 2017 France 24,9 21,9 13.7% 19,5 % CA 7,5% 7,2% 7,0% Allemagne 19,7 18,5 6,4% 15,3 % CA 7,7% 7,3% 6,3% Amérique du Nord 5,6 0,1 n/a n/a % CA 3,6% 1,1% n/a n/a International 17,0 15,4 10,4% n/a % CA 11,1% 10,7% n/a Autres -7,1 -7,1 0,6% -6,8 Total Groupe 60,0 48,8 23% 41,5 % CA 6,7% 6,9% 6,2%

ANNEXE 4 : RÉCONCILIATION AVANT – APRÈS IFRS 16

H1 2019 (HORS IFRS16) % du CA Impact IFRS 16 H1 2019 (IFRS 16) % du CA EBIT 59,2 6,6% 0,8 60,0 6,7% EBITDA 69,4 7,8% 16,3 85,7 9,6% RESULTAT NET 27,1 3,0% -0,8 26,3 2,9% DETTE NETTE 368,9 157.4 526,3 LEVERAGE 2,26x 2,96x COVENANT <3,5x <4,5x

____________________________________

1 Le résultat opérationnel d’activité est calculé avant éléments non récurrents et coûts liés aux stock-options et actions gratuites

2 Le résultat opérationnel d’activité est calculé avant éléments non récurrents et coûts liés aux stock-options et actions gratuites

3 Management incentive program

4 Calculé à partir du résultat net part du Groupe

5 Croissance à périmètre et taux de change constants

6 Croissance à périmètre, taux de change et jours ouvrés constants

7 Marge basée sur le Résultat opérationnel d’activité calculé avant éléments non récurrents et coûts liés aux stock-options et actions gratuites

