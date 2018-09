ALANTRA renforce son équipe en Chine

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Alantra, banque d’investissement internationale indépendante dédiée au mid-market et à la gestion d’actifs, renforce sa présence en Chine avec le recrutement de trois professionnels seniors : fort de 15 ans d’expérience dans les services financiers et le conseil, Richard Zhu va prendre la tête d’Alantra en Chine en tant que Managing Partner. Linda Wang devient Director, et enfin John Hang Vice-Président.