ALTEN dégage des revenus en hausse au premier semestre

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Au premier semestre 2019 Alten a dégagé des revenus en progression de 17,5 % à 1,29 milliard d’euros. A périmètre et change constants à fin juin, la croissance est de 12,5 % « malgré une saisonnalité défavorable ». Dans le détail, l’activité en France est en croissance de 13,4 % à 571,2 millions d’euros et l’activité à l’international atteint 721,1 millions d’euros, en hausse de 21 %. « Tous les secteurs d’activité sont en croissance ; en particulier, les secteurs de l’Aérospatial, du Ferroviaire/Naval, de la Défense et Sécurité et des Sciences de la vie », a commenté le groupe.