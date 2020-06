AMAFI - 20-38 - Gel des avoirs - Modification du dispositif national

AMAFI / 20-38 23 juin 2020

GEL DES AVOIRS

Modification du dispositif national

Commentaires de l'AMAFI

Compte-tenu de l'évaluation en cours de la France par le Groupe d'action financière (GAFI), la Direction générale du Trésor (DGT) envisage de modifier son dispositif national de gel des avoirs pour se rapprocher autant que possible des recommandations formulées par le GAFI. Ainsi, le 4 juin 2020, la DGT a soumis pour consultation aux professionnels, ses propositions de modification. L'AMAFI tient tout d'abord à remercier la DGT pour cette consultation.

A titre liminaire, l'AMAFI souhaiterait s'assurer que les modifications législatives et règlementaires proposées par la DGT ne remettent pas en cause le « Flash info gel des avoirs » lancé par l'Autorité en début d'année. En effet, ce nouvel outil est jugé extrêmement utile par les adhérents de l'AMAFI qui doivent mettre en œuvre les mesures de gel des avoirs, il nous semble donc extrêmement pertinent de le conserver et ce, d'autant plus que cela semble être également recommandé par le GAFI1.

S'agissant des propositions de modification des dispositions législatives et règlementaires, l'AMAFI s'interroge sur les propositions de modification de l'article L. 562-4 du Comofi. Tout d'abord, la DGT propose de supprimer la mention « qui détient ou reçoit des fonds pour le compte d'un client » : selon l'AMAFI, il ne semble pas possible pour celles ne recevant pas de fonds de pouvoir geler ces derniers (c'est le cas par exemple pour les entités fournissant exclusivement les services de conseil en investissement ou de réception-transmission d'ordres).

Par ailleurs, la DGT propose d'élargir le champ des personnes soumises aux obligations de gel des avoirs2 à l'ensemble des personnes physiques françaises ou situées en France ainsi qu'à l'ensemble des personnes morales enregistrées en France ou réalisant des opérations en lien avec France.

Bien que l'AMAFI comprenne les raisons incitant la DGT à procéder à ces modifications, celles-ci étant recommandées par le GAFI3, elle ne comprend pas comment, en pratique, ces obligations peuvent être mises en œuvre par des personnes de la société civile. En tout état de cause, s'agissant d'une modification qui conduit à faire peser un risque pénal sur des personnes qui ne sont pas en mesure de répondre à leurs obligations, il paraîtrait indispensable qu'une analyse juridique confirme que le non-respect de l'obligation ainsi posée est effectivement sanctionnable pour que sa portée soit réelle.

Les autres commentaires de l'AMAFI sont présentés dans le tableau ci-dessous.

1 « Les pays devraient disposer de mécanismes leur permettant de communiquer les décisions de retrait des listes et de dégel au secteur financier et aux entreprises et professions non financières désignées dès que ces décisions interviennent, et de fournir des instructions appropriées, en particulier aux institutions financières et autres personnes et entités, y compris les entreprises et professions non financières désignées, susceptibles de détenir des fonds ou autres biens visés, quant à leurs obligations concernant les actions de retrait des listes et de dégel. »(Recommandations du GAFI,Note interprétative de la Recommandation 6, par. 12).

2 Aujourd'hui, ce champ est limité aux personnes assujetties aux obligations de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (mentionnées à l'article L. 561-2 du Comofi).

3 « Les pays devraient obliger toutes les personnes physiques et morales dans le pays à geler, sans délai et sans notification préalable, les fonds et autres biens des personnes et entités désignées. […] »(Recommandations du GAFI,Note interprétative de la Recommandation 6, par. 6.(a)).

